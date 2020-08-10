Нові спалахи коронавірусу виявили на Тернопільщині. Як наслідок — кількість інфікованих у регіоні стрімко зростає. Учора в обласному лабораторному центрі діагностували 37 випадків зараження.

У Тернопільському районі підтвердилося 10 нових випадків COVID-19, в обласному центрі — 14. Поодинокі випадки зараження виявили у Гусятинському, Заліщицькому, Зборівському, Монастириському, Теребовлянському, Чортківському районах. З підозрами на коронавірус учора госпіталізували п’ятьох людей.

“Діагноз у першу чергу виставляється на підставі клінічних ознак. Лабораторія завжди матиме допоміжне значення. Але в тих випадках, коли клініки немає, тобто немає зовнішніх проявів, тоді існують лабораторні дослідження. Крім ПЛР, ми іншого методу не маємо, щоб виявляти коронавірус. Але цей метод далеко не стовідсотковий. Трапляються випадки, коли лабораторно вірус не виявляємо, хоча клініка стовідсотково COVID-19. Це пов’язано не тільки з якістю тест-систем, а й зі специфікою вірусу. Він може не потрапляти до носоглотки, звідки ми беремо зразки на аналізи. Але наразі в нас немає кращого методу, щоб виявляти коронавірус”, – каже професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології ТНМУ ім. І. Горбачевського Василь Копча.

За словами лікарів, географія нових випадків коронавірусу в області постійно розширюється. Умови для активності COVІD-19 залишаються сприятливими, оскільки відсоток імунних людей незначний. Епідеміологи припускають, що епідемія коронавірусу у нашому краї буде тривалою.

Софія Романська

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