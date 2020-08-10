Як ми повідомляли, 36-річний чоловік родом із села Івачів-Горішній став наймолодшою жертвою коронавірусу на Тернопільщині.

COVID-19 у чоловіка діагностували 30 липня. Він лікувався амбулаторно, до лікарні швидкої допомоги був госпіталізований 7 серпня. Учора в медичному закладі його життя обірвалося.

За словами лікарів, коронавірус дав ускладнення на життєво важливі системи чоловіка. Відтак врятувати його не вдалося, хоча медики наполегливо боролися. COVID-19 уже забрав життя 43 людей в нашій області.

«Загалом показник смертності у нашій області є найнижчим, порівняно з регіонами України. Але за кожною смертю стоїть горе, біда людей, родини, друзів. По Україні показник смертності складає 2,4, в Тернопільській області 1,3. Коронавірус є досить небезпечним, непередбачуваним захворюванням. Тому при перший ознаках необхідно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою», – зазначила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я області Лідія Чайковська.

Додамо, учора на Тернопільщині підтвердили 37 випадків зараження COVID-19. Відтак загальна кількість інфікованих у нашому краї зросла до 3324.

Софія Романська

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