ДТП трапилася сьогодні, 27 січня, близько 6 години ранку поблизу села Хмелівка Тернопільського району. На автодорозі «Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль» не розминулися легковий автомобіль та фура.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 м. Теребовля.

За попередніми даними, водій легковика «Chevrolet Volt» не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою.

Внаслідок ДТП 36-річну пасажирку легкового автомобіля із тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.

У водіїв медики взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Вирішується питання щодо внесення відомостей про дану подію відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.