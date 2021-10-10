Безхмарну суху погоду передбачають синоптики цими днями на Тернопільщині.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, домінуватиме у краї антициклон. Відтак переважно обійдеться без опадів, однак вночі можливі незначні заморозки на ґрунті.

За словами синоптиків, погода цими вихідними стане останнім теплим сюрпризом перед наступним дощовим тижнем. На всій території регіону пануватиме лагідне осіннє тепло з мінливою хмарністю. Температура повітря в середньому становитиме 12 –14 градусів тепла. “Антициклон Lioba все ще тримає порох сухим, опадів поки не буде. Наш антициклон підморгує західному колезі на ім”я Oldenburgia, проте його залицяння марні, всеодно процес руйнування цього північного антициклону невблаганний. Та й західна частина Європи відчутно тепліша. У неділю на заході вдень стовпчики термометрів тулитимуться до скромних +9 +14 градусів. Вітер східного, північно-східного напрямків, можливі штормові пориви до 15-20 м/c. Північний антициклон скоро від нас піде, повітряна маса прийде інша — із опадами”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, перші суттєві дощі пройдуть ввечері 13-го жовтня та 14-го жовтня. Холодне повітря наступного тижня переважатиме.