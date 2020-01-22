Україні потрібен «президент перемоги», який зможе об’єднати всю державу.

Про це у прямому ефірі передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» заявив депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– Ми знову зіткнулися із ситуацією, коли східну та західну Україну розділяють. На жаль, останні президенти були як не донецькі, то криворізькі, то взагалі незрозуміло звідки – Одеси чи Вінниці. Нам потрібен «президент перемоги», а не просто миру. Саме такий очільник може об’єднати всю державу. Натомість спостерігаємо ефект «какая разніца». Поступила пропозиція ставити пам’ятники, які не викликають конфліктних ситуацій. Якщо Бандера, Шухевич, Коновалець чи Донцов, основоположник українського націоналізму, є героями на заході України, а багато хто й на сході під червоно-чорним прапором захищає державу, то чому їхні пам’ятники не мають права стояти на цій землі? Ми більше трьохста років перебуваємо у війні з Московією. Для чого ж тоді ставити радянські пам’ятники Ватутіну чи генералу Жукову?! Можливо, якраз вони і спричиняють конфлікт, – зазначив Василь Чашка.

Також свободівець наголосив на тому, що згуртувати націю може українізація.

– Давайте почнемо усвідомлювати, що ми – дійсно українці, нація. Інакше, як говорив наш покійний побратим Володимир Стаюра, наступна революція буде Революцією свідомості, – додав Василь Чашка.

– У Франції є безліч пам’ятників Шарлю де Голлю. У Польщі – Юзефу Пілсудському. У Тернополі – Степану Бандері. В Києві тепер теж з’являються пам’ятники Бандері. Думаю, процес «лагідної» українізації таки повинен згуртувати нашу націю.