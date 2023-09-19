Вночі проти 19 вересня Львівську область атакували російські ударні безпілотники. Сили ППО збили 15 із 18 дронів. Сталося три влучання у промислові склади у Львові.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

“Під час повітряної тривоги, яка почалася о 03:40 і тривала майже 2,5 год., Львівщину атакували дрони-камікадзе типу “Shahed”. За попередньою інформацією, у напрямку нашої області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК “Захід” збили. Сім – безпосередньо у повітряному просторі Львівської області”, – йдеться у повідомленні.

Сталися три влучання дронів у промислові склади у Львові. Внаслідок “прильотів” виникли займання у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять.

“Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали”, – зауважив Козицький.

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих, але постраждав 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці влучання була жінка, яка госпіталізації не потребувала.

Джерело: ТСН

Фото: Associated Press