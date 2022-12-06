Впродовж 2-4 грудня на дорогах Тернополя та області слідчі зареєстрували шість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими.

У трьох із них потерпіли пішоходи.

Окрім того, у п’ятницю в Теребовлі не розминулися автомобілі КІА MAGENTIS та Mercedes Vito. За попередньою інформацією, водій КІА, житель Києва, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався у бус під керуванням тернополянина. В результаті удару до лікарні з переломами та іншими тілесними ушкодженнями бригада швидкої госпіталізувала в хірургічне відділення двох кермувальників. У них взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

О 14:50 в хірургічно-травматологічне відділення Теребовлянської лікарні госпіталізували жителя Миколаївської області. Чоловік, керуючи вантажівкою MAN, на автодорозі Галич-Підгайці-Сатанів-Городок не впорався з керуванням через слизьку дорогу і як результат – автівка з’їхала у кювет та перекинулася.

Не впорався з керуванням через ожеледь на дорозі та злетів у кювет водій автомобіля Skoda Octavia. Аварія трапилася близько 21:20 у селі Трибухівці Чортківського району. В результаті ДТП травми отримав пасажир іномарки.

По усіх автопригодах тривають перевірки.