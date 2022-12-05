Троє пішоходів потрапили під колеса автомобілів на Тернопільщині

Впродовж 2-4 грудня на дорогах Тернополя та області слідчі зареєстрували шість дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. У трьох з них постраждали пішоходи.

Так, у п’ятницю медичну допомогу надавали лікарі учневі 7 класу. Тілесні ушкодження хлопець отримав у ДТП. Його на нерегульованому пішохідному переході збила водійка автомобіля Daewoo Matiz.

Третього грудня у селищі Велика Березовиця під колеса автомобіля VOLKSWAGEN PASSAT потрапив 18-річний житель Тернополя. Юнак переходив дорогу у межах нерегульованого пішохідного переходу. Хлопця з переломами госпіталізували до медзакладу.

У неділю, 4 грудня, водій автомобіля Nissan, рухаючись заднім ходом, травмував тернополянина, 1993 року народження. Чоловіку надавали медичну допомогу.

По усіх автопригодах тривають перевірки.