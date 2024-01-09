Поліцейські оголосили підозри жительці Львівщини за пособництво та використання підробленого документа. Експертиза підтвердила, що водійське посвідчення, вилучене у жительки Самбірського району, містить ознаки підробки.

На посту поблизу міста Зборів місцеві поліцейські зупинили автівку за кермом якої перебувала 22-річна жителька Львівщини. Посвідчення водія, яке кермувальниця надала поліцейським, викликало сумніви щодо його справжності. Дізнавачі відділення поліції №2 міста Зборова розпочали кримінальне провадження. Вилучений речовий доказ було скеровано на експертизу.

Під час досудового розслідування встановлено, що львів’янка замовила документ через інтернет. З її слів, вона побачила оголошення про виготовлення посвідчення водія без навчання в автошколі та складання іспитів. Оплатила 12 тисяч гривень і через два тижні їй поштою надійшов документ. Експертиза засвідчила, що посвідчення містить ознаки підробки.

За пособництво у виготовленні підробленого документа та його використанні жительці Львівщини оголошено підозри за частинами 1 та 4 статті 358 Кримінального кодексу. Покарання підозрюваній визначить суд.