Незважаючи на заклик Президента Зеленського витрачати кошти тільки першочергові та критичні потреби, громади продовжують бурхливу господарську діяльність.

Приміська Білецька сільська рада, наприклад, згідно даних сервісу «Прозорро», в липні придбала за 887 тисяч 700 гривень легковий автомобіль Рено Дастер. Єдиним продавцем, який «погодився» поставити сільській раді легковий автомобіль, виявилося тернопільське товариство «ТерКо Авто Центр».

У вересні Білецька громада також даремно не втрачала час. Укладено договір на 1 мільйон 363 тисячі гривень на упорядження фасаду Мшанецької школи та договір з товариством «Рембуддорзахід» на 1 млн 472 тисячі гривень на розроблення проектно-кошторисної документації нового будівництва школи у центрі громади.

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9 жовтня Білецька сільська рада уклала два договори з товаристом «Мастаки» на ремонт тротуару по вулиці Мазепи у Білій та бордюрів у селі Плотича. Щоб обминути тендерну закупівлю, договори трошки менші за 200 тисяч гривень – відповідно 198 тисяч 952 гривні та 197 тисяч 634 гривні.

Нагадаємо, що уряд розробив законопроект, котрим планується переспрямувати на виробництво зброї кошти, які громади отримують від зарплат військових. Вступ в дію цього закону очікується з 1 листопада.