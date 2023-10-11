Громада на Тернопільщині витратить пів мільйона на… крісла для клубів

75 секцій крісел для клубів у селах Товстолуг, Застінка та Дичків будуть вартувати бюджету Велигаївської громади 557 тисяч 424 гривні.

Про намір здійснити закупівлю таких «необхідних» у військовий час крісел відділ культури, молоді і спорту Великогаївської сільської ради оголосив 20 вересня.

Очікувана сума закупівлі – 560 тисяч гривень.

На оголошення відгукнувся лише один потенційний продавець – підприємець з Києва ФОП Єрещенко І.А. Він запропонував ціну, яка на 2 тисячі нижча від заявленої – 557 тисячі 424 гривні. 9 жовтня був підписаний договір з переможцем тендеру.

Нагадаємо, що наприкінці липня Президент Зеленський закликав місцеву владу витрачати кошти тільки на першочергові критичні потреби, а згодом уряд розробив законопроект, яким планується кошти, які громади отримують від зарплат військових переспрямувати на виробництво зброї.

На фото Суспільного: Жителі Товстолуга в клубі у 540-річчя з дня заснування села.