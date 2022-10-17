“Кращої за нього людини не знали”: у важких боях на Донеччині загинув Валерій Лівар

Жорстока, кровопролитна війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України.

Шумську громаду сколихнула чергова страшна звістка. У боях неподалік села Опитне Покровського району на Донеччині 13 жовтня загинув солдат Лівар Валерій Петрович, 1975 року народження, житель села Цеценівка.

“Коли почалась війна, він не зміг залишатись осторонь та пішов захищати батьківщину від ворогів. Загинув виконуючи бойове завдання по виявленню та знищенню сил противника.

Валерій був дуже щирим і світлим, готовим прийти на поміч у любий момент. Люблячий син, турботливий батько, добрий, щирий, надійний друг та побратим. Всі, хто знав Валерія, розповідають, що позитивнішої та кращої людини за нього не знають”, – написав про загиблого голова Шумської територіальної громади Вадим Боярський.

Вічна пам’ять та шана захиснику. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого Героя.

Про зустріч тіла загиблого та чин поховання буде повідомлено згодом.