Сьогодні на Тернопільщині помер ще один пацієнт із коронавірусною інфекцією.

Про це повідомили у Збаразькій районній лікарні, де перебував чоловік.

“В інфекційному відділенні помер пацієнт, в якого підтверджена коронавірусна хвороба”, – повідомили у лікувальному закладі.

За інформацією медиків, чоловік проживав у селі Великі Вікнини.

Наразі у відділенні перебуває семеро пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще троє – з підозрою на коронавірусну хворобу.

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