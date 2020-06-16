Сьогодні на Тернопільщині помер ще один пацієнт із коронавірусною інфекцією.
Про це повідомили у Збаразькій районній лікарні, де перебував чоловік.
“В інфекційному відділенні помер пацієнт, в якого підтверджена коронавірусна хвороба”, – повідомили у лікувальному закладі.
За інформацією медиків, чоловік проживав у селі Великі Вікнини.
Наразі у відділенні перебуває семеро пацієнтів з підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще троє – з підозрою на коронавірусну хворобу.
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