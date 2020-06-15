На Тернопільщині виявили 40 нових випадків захворювання на коронаврусну інфекцію.

Як повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом, станом на 10 годину 15 червня в області зафіксовано 1467 випадків COVID-19. 26 із них – летальні. 1022 людей одужало.

Загалом випадки підтверджено:

м. Тернопіль – 236 (93 одужало, 1 летальний);

Бережанський район – 3 (3 одужало);

Борщівський район – 14 (14 одужало);

Бучацький район – 78 (66 одужало, 1 летальний);

Гусятинський район – 19 (17 одужало);

Заліщицький район – 57 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

Збаразький район – 48 (25 одужало);

Зборівський район – 3 (3 одужало);

Козівський район – 43 (24 одужало, 1 летальний);

Кременецький район – 419 (310 одужало, 8 летальних);

Лановецький район – 35 (19 одужало);

Монастириський район – 194 (188 одужало, 4 летальних);

Підволочиський район – 7 (5 одужало);

Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

Теребовлянський район – 17 (15 одужало);

Тернопільський район – 76 (19 одужало);

Чортківський район – 57 (53 одужало);

Шумський район – 156 (122 одужало, 7 летальних).

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