Компанія Roosh, яка належить Сергію Токарєву, витратила семизначну суму на угоду щодо придбання стартапу Neurons Lab.

Нещодавно група компаній Roosh, засновником якого є підприємець та IT-бізнесмен Сергій Токарєв, придбала неконтрольний пакет акцій Neurons Lab. Йдеться про український стартап, який займається розробкою рішень на базі штучного інтелекту. Це стало першою інвестицією у компанію з моменту її заснування ще у 2019 році.

Перемовини щодо майбутньої угоди тривали майже рік – з 2021 по 2022 роки. За попередньою інформацією, компанія Roosh на чолі з інвестором Сергієм Токарєвим отримала неконтрольний пакет – від 31% до 49% стартапу. Вартість угоди не розголошується, але йдеться про семизначну суму. Усі фінансові питання взяв на себе керуючий партнер Roosh Ден Дмитренко. Разом з Кирилом Ухо він увійде до ради директорів. У свою чергу Neurons Lab стане частиною холдингу, що дозволить стартапу відмовитися від консалтингу та сервісної роботи на користь розробки власних продуктів та рішень.

Roosh – це група технологічних інвестиційних компаній, які займаються штучним інтелектом та системами машинного навчання. До структури входять такі проекти, як технічний університет SET University, освітня платформа AI HOUSE та стартапи Reface та ZibraAI. Щодо Neurons Lab, то він став першою інвестицією Roosh з початку повномасштабної війни в Україні.

Зі слів Токарєва, має вийти «машина з виробництва великих проектів» у галузі штучного інтелекту та машинного навчання. IT-бізнесмен надає перевагу саме інвестиціям у стартапи, а головними інвестструктурами вважає венчурну студію Pawa та фонд Roosh Ventures, які було запущено навесні 2021 року.

Roosh Ventures уже включає кілька десятків стартапів із США та країн Європи. Загальна сума інвестицій за рік складає $20-25 млн. Остання велика угода Roosh Ventures була пов’язана з Regression Games – американським ігровим та кіберспортивним стартапом, який домігся вливань у розмірі $4,2 млн від New Enterprise Associate, BBQ Capital та Andreesen Horowitz (a16z). Поточний розмір капіталу Roosh Ventures невідомий, але зі слів Дена Дмитренко йдеться про суму понад $100 млн.

Стартап Neurons Lab займається розробкою рішень на основі штучного інтелекту. Його засновниками є Олександр Гончар, Ігор Сидоренко та Антон Федулов. Крім того, є ще декілька партнерів, які допомагають розвивати проект, а також інші співробітники:

операційна команда – 25 спеціалістів;

розробка проектів – 60 інженерів;

резерв – до 500 спеціалістів, яких залучають у разі необхідності.

Бізнес-проект Neurons Lab можна назвати чимось середнім між консалтингом та IT-компанією. Команди інженерів не входять у штат. До них звертаються, якщо виникає така потреба. Цей стартап розвивався завдяки інвестиціям засновників і реінвестиціям з прибутку.

Як зазначив Сидоренко, бізнес-проект було запущено виключно за власні кошти, але прибуток почав надходити вже у кінці першого кварталу. У свою чергу фаундери принесли декілька тисяч доларів. Але розмір теперішнього прибутку Сидоренко не розкриває. Зараз стартап працює над замовленнями для 8 клієнтів. За весь час їх було понад 30. Серед найвідоміших – Creative Practice Solutions і CHORD X.