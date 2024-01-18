Виконувачем обов’язки керівника обласного центру служби крові призначили Василя Хомінця.

Про це повідомив перший заступник голови облради Володимир Болєщук, котрий представив колективу нового керівника.

“Тернопільський обласний центр служби крові забезпечує кровʼю медичні заклади Тернопільщини, а також постійно відправляє резерви у військові госпіталі у прифронтові області.

Станом на сьогодні наявна потреба у донорстві крові всіх груп, але найбільше – у резусах мінус. Усі бажаючі донори можуть приходити в Центр з понеділка по пʼятницю з 8:00 до 13:00.

Прошу всіх небайдужих приходити і здавати кров, а також поширюйте у своїх соцмережах цей заклик, щоб його побачили і прочитали максимальна кількість мешканців Тернопільщини”, – зазначив Володимир Болєщук.

Довідково

Василь Хомінець народився у 1973 році в селі Виноград Коломийського району Івано-Франківської області. Навчався у Хмельницькому педагогічному училищі на вчителя молодших класів та на історичному факультеті Тернопільського державного педагогічного університету. Після “помаранчевої революції” був головою Лановецької районної державної адміністрації. Згодом – начальником управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів Тернопільської міської ради. З 2013 по 2015 роки очолював Тернопільську обласну раду. У 2020 році став депутатом облради від партії “За Майбутнє”.

З 2017 року Василь Хомінець очолював Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Згодом його звільнили, проте Хомінець оскаржив це рішення. Судовий процес тривав понад два роки. В результаті суд постановив поновити чоловіка на посаді і виплатити йому близько мільйона гривень компенсації заробітної плати. Проте вже за тиждень після поновлення Василь Хомінець звільнився за власним бажанням.