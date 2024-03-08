“Армія – це люди, зібрані в одному місці, щоб виправляти помилки дипломатів”

(Дж. Деніелз, американський журналіст)

МЗС України повідомило про те, що Президент Володимир Зеленський прийняв рішення призначити колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного послом України у Великобританії.

Ця посада залишається вакантною після звільнення влітку минулого року Вадима Пристайка – чи то за те, що Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador (Надзвичайний і Повноважний Посол) уявив, що у нього значно більші повноваження, ніж ті, що були прописані Президентом та його Офісом, чи ще за якісь дипломатичні”прегрєшенія” – так точно й невідомо. Сам той факт, що відтоді Україна не мала посла в Лондоні, з огляду на роль Великобританії в допомозі нам у війні з росією, звичайно, не був нормальним. І надто довго таке становище тривати не могло.

Шляхи Господні несповідимі. Відповідно, людські долі, які, як прийнято вважати, визначаються на небесах, теж. Ще недавно генерал Валерій Залужний був заглиблений у вивчення оперативної обстановки на фронті, довідок про стан дисципліни у військах, необхідне озброєння і зайнятий переговорами з цього приводу з іноземними партнерами. Тепер же від отого колишнього життя у нього в основному залишиться поняття “переговори”. Тепер йому належить зробити все залежне, щоб висловлена в епіграфі до цієї статті думка у випадку з ним не справдилася. Тепер йому найперше треба буде засвоїти, як запихається білосніжний носовичок у нагрудну кишеню піджака від Brioni чи Cardin (щиро кажучи, важкувато уявити його в ньому – після років публічної появи виключно в уніформі захисного кольору). А ще – вивчити церемонію вручення вірчих грамот королю Великобританії Чарльзу ІІІ. Зокрема, як підібрати фрак, як правильно нахилити голову при рукостисканні (англійською це буде handshake, тобто швидше “рукострясання”, отож “залізному генералу” надміру демонструвати козацьку силу на руці британського монарха буде, мабуть, недоречно). А ще – зарубати собі на носі, щоб, бува, за звичкою не стиснути в обіймах короля Великої Британії та королівств Співдружності, колишнього Герцога Корнуольського і Розесеймського, як він нещодавно обійняв Президента Зеленського під час отримання відзнак Героя України. Втім, думається, для Валерія Залужного засвоїти всі ці та інші тонкощі протоколу – цілком посильне завдання.

МЗС України вже спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман (попередня згода уряду держави перебування на прийняття певної особи як глави дипломатичного представництва іншої держави). Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який раніше на рівних правах брав участь разом із В.Залужним на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача, а тепер став його прямим начальником, наголосив, що військовий бекґраунд колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного стане безсумнівною перевагою на посаді посла України у Великобританії.

“Думаю, це дуже логічний крок, тим більше що і профільна освіта у нього є – здається, у 2020 році він отримав диплом магістра за спеціальністю міжнародні відносини. Я, як міністр, безумовно, зацікавлений у сильному послові в Лондоні. Президент зважив усі фактори і вирішив, що саме Валерій Залужний є оптимальною кандидатурою, тому це – однозначно підсилення для нашої системи”, – зазначив Д.Кулеба.

Хочеться сподіватися, що відомий вираз “Язик потрібен дипломатам для того, щоб приховувати свої думки” в даному випадку не задіяний і слова пана Міністра є цілком щирими. На його ж думку, однією з ключових вимог до посла України в Британії нині є розуміння ним військового контексту. І тут генералу Залужному, як мовиться, карти в руки – попри те, що призначення колишнього високого функціонера послом ще з радянських часів вважалося “почесним засланням”. Хоча… вже зараз доводиться чути, що таким чином В.Зеленський доволі хитро відправив подалі від своїх і народу очей небезпечного конкурента у всіляких рейтингах популярності. Але не варто забувати, що в даному випадку йдеться про Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador (того самого “надзвичайного і повноважного”) у Великобританії, а не в Нігері й за сумісництвом – у Беніні та Буркіна-Фасо…