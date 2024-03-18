Конкурс на заміщення вакантної посади директора Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки триває в обласній раді. Перше засідання конкурсної комісії відбулося 15 березня.

Члени комісії розглянули чотири питання. Спочатку обрали голову комісії. Її очолив депутат облради Денис Милий. Після цього перейшли до розгляду заяв та документів від кандидатів на посаду директора. Заяви на участь у конкурсі подали двоє претендентів: Валерій Бачинський та Юлія Куніцька. На перше засідання комісії Юлія Куніцька подала заяву про зняття своєї кандидатури з участі у конкурсі на вакантну посаду директора ТОУНБ у зв’язку із сімейними обставинами. Члени комісії взяли її заяву до відома. Таким чином залишився тільки один кандидат. Його документи, як зазначив голова комісії Денис Милий, подані у повному обсязі та відповідають усім вимогам. Члени комісії також визначили, що наступне засідання конкурсної комісії відбудеться 22 березня о 10-ій годині. На ньому кандидат на посаду директора має презентувати план розвитку бібліотеки на один та п’ять років.

Валерію Йосиповичу Бачинському 67 років. Він родом із Заліщиків. Закінчив Київський державний інститут культури. Працював викладачем мистецького циклу у Теребовлянському училищі. З 1990-х років працював в органах влади. У 1999 році був призначений керівником управління культури Тернопільської облдержадміністрації. У 2006 очолив Департамент мистецтва і регіональної політики Міністерства культури й туризму України, у 2008 — Адміністративний департамент Міністерства охорони здоров’я України. Пізніше працював директором-розпорядником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Має почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» (2001).