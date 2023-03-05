Цими днями погоду на Тернопільщині визначатиме понижений атмосферний тиск.

За прогнозами синоптиків, у краї можливий мокрий сніг, температурні показники зберігатимуться здебільшого плюсовими.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на початку тижня на Тернопільщині буде похмуро. Під час опадів може дещо знижуватися видимість на автошляхах.

«Погоду в області 6 березня визначатиме поле пониженого атмосферного тиску. Тож буде хмарно. Можливий невеликий сніг та мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень 0 – 5º тепла. 7 березня також можливі невеликі опади. Вночі та вранці на дорогах – ожеледиця. Температура коливатиметься вночі від 3º морозу до 2º тепла, вдень 2 – 7º тепла».

За попередніми прогнозами синоптиків, тенденції щодо підвищення температурних показників на Тернопільщині зберігатимуться. 8 березня в області передбачають до 10 градусів тепла.