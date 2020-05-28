У лікарнях Тернополя перебуває п’ятеро хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Усі інфіковані перебувають у лікарні швидкої допомоги. Двоє з них – тернополяни. Ще 5 людей у лікарні – із підозрою на COVID-19.

У Тернопільській міській дитячій лікарні станом на 10 годину 28 травня пацієнтів з підтвердженим COVID-19 немає. 4 пацієнтів у лікарні з підозрою на коронавірус. Стан пацієнтів середньої важкості, підключених до апаратів ШВЛ немає.

У міській лікарні №3 на обсервації перебуває двоє тернополян.

Загалом у Тернополі від початку епідемії коронавірусу підтвердили COVID-19 у 100 людей. 86 тернополян одужало.