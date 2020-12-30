Карту з проведення вакцинації від COVID-19 на 2021-2022 роки сформували в Україні. У цей період щепленням планують охопити щонайменше 50% населення.

Як повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, дорожню карту з проведення вакцинації готували за участі національних і міжнародних експертів у сфері громадського здоров’я та імунізації, а також Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

“Вакцинація від COVID-19 в Україні буде виключно добровільною. У планах Уряду — охопити щепленнями від коронавірусної хвороби щонайменше 50% населення країни протягом 2021-2022 років. Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у 5 етапів”.

Початок першого етапу вакцинації заплановано на січень. Імунізація проводитиметься на базі кабінетів і пунктів щеплень, яких наразі в Україні налічується понад 11 тисяч. Окрім того, будуть організовані мобільні бригади з імунізації, а також тимчасові центри вакцинації за прикладом Італії та Німеччини.