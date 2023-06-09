Світ

Обнадійливі передбачення

Як мовиться, його б устами та й мед пити. Або ж, з урахуванням національних кулінарних уподобань, їсти apple pie with ice cream. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван висловив обнадійливі передбачення щодо перспектив майбутнього контрнаступу України. На його думку, військові дії ЗСУ, підтримані західним озброєнням, призведуть до повернення “стратегічно важливої території”. “Скільки саме і де саме – це буде залежати від розвитку подій на місцях, коли українці розпочнуть контрнаступ. Ми віримо, що вони досягнуть успіху в ньому”, – сказав він. Торкаючись питання можливого впливу контрнаступу на мирний процес, Салліван зазначив, що розвиток подій на полі бою в Україні матиме “значний вплив” на будь-які майбутні переговори між Україною і Росією. “Президент Зеленський сам сказав, що війна завершиться дипломатичним шляхом”, – додав радник Дж. Байдена.

Яблуко від яблуні

Яблуко від яблуні зазвичай падає недалеко. Та, вочевидь, бувають винятки. Дочка Владіміра Соловйова, головного російського пропагандиста, який люто ненавидить Україну і всіляко підтримує вбивства її мирних громадян, виступає проти агресії Росії в Україну. Уродженка США 32-річна Катерина Соловйова відкрито критикує війну і владу, закликає допомагати Україні і росіянам, які хочуть уникнути мобілізації. Відразу після нападу Росії на Україну вона записала англійською мовою два антивоєнних відео. Дочка вкрай одіозного татечка на камеру розповіла про те, що в країні-агресорці Росії заборонили “називати війну війною” і ввели військову цензуру. Вона засудила дії російської влади і зазначила: “Я ні в якому вигляді не виправдовую те, що робить ця держава”. Також молода жінка попросила свою англомовну аудиторію не ототожнювати Росію з її президентом. “Я хочу, щоб ви знали, що Росія — це не Путін. І не дозволяйте ненависті перемогти, тому що саме цього вони домагаються”, — сказала вона.

Україна

Це так по-нашому

Ця інформація здатна трохи затьмарити героїчний фасад головного розвідувального відомства країни. Хоча, якщо вдуматися, усе було зроблено в типово українському стилі “ти мені, я тобі”. У Головному управлінні розвідки підтвердили, що допомогли обвинуваченому в хабарництві в особливо великих розмірах 40-річному депутату Київради від “Слуги народу” Владиславу Трубіцину виїхати з України, хоча й зробили це не з власної волі. “Такий лист був виданий на прохання іншої структури, складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії з цією структурою і на їхнє офіційне звернення. Наразі я не можу назвати цю структуру. Можливо, ця інформація може бути оприлюднена пізніше”, – заявив представник ГУР. Деяка туманність пояснення не може приховати головного: не зовсім дрібний корупціонер благополучно уникнув заслуженого покарання. Не дуже приємно дізнаватися про таке? Напевно. Але ж це так по-нашому, по-українськи!

Повний бойкот

Журналіст Максим Гаптар, який з літа 2022 року захищає країну в лавах ЗСУ, висловив свою думку щодо допуску російських спортсменів до міжнародних змагань: “Будь-яка адекватна людина у світі це категорично не підтримує. Лозунг “Спорт поза політикою” – повна дурня. Нинішня війна це наглядно показала. Всі бачили підтримку російськими спортсменами “спеціальної операції”. Більшість з них – такі ж самі людожери, як і їхнє військове керівництво. Спорт – це потужний інструмент для просування своїх ідей. Росіяни не заслуговують на те, щоб змагатися з адекватними спортсменами – в будь-якому виді спорту. Нехай змагаються з подібними їм країнами четвертого світу, які їх підтримують. Тому – жодних нейтральних прапорів, лише повний бойкот. Причому не тільки під час війни, але і на роки вперед”.

Не дуже чисте заняття

Щойно зібрався уважно прочитати настанови щодо грального бізнесу, які регулярно з’являються на популярному місцевому сайті вперемішку із сповіщеннями про загиблих на війні, як раптом виявилося, що заняття це – не так щоб дуже чисте. Як повідомив Офіс Генпрокурора, в Україні розкрито цілу мережу незаконного грального бізнесу. У різних регіонах діяло близько 400 підпільних закладів, які дотримувалися жорсткої конспірації. Правоохоронці провели понад 200 обшуків, у ході яких вилучено 530 комп’ютерних пристроїв, схеми бухгалтерії, записи та речі, що свідчать про діяльність гральних закладів, а також суму в готівці, що обчислюється багатьма нулями. Зокрема, щомісячний обіг нелегального гемблінгу лише у Києві та Одесі становив в середньому 300 мільйонів гривень. Перед судом, як зазначається, постануть (таки постануть?) 34 особи, включаючи адвоката та двох правоохоронців (ну, як же без них?). “Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів для забезпечення безперешкодної незаконної діяльності”, – наголосили у Генпрокуратурі.

Тернопілля

Досягнення різного гатунку

Наш край має чим пишатися і про що розповісти задушеним жабою заздрощів сусідам. Зокрема, славнозвісна Книга рекордів Тернополя нещодавно поповнилась новим досягненням – формуванням напису “ЗСУ” за участю студентської молоді у вишиванках. Як не без скромних гордощів відзначила міськрада, це – перший встановлений у нашій громаді рекорд за період війни. Досягнення трохи іншого гатунку – місце у трійці лідерів серед областей, мешканці призивного віку яких дременули за кордон в надії перечекати скрутні часи – навряд чи буде внесене у цю знамениту книгу. Мабуть, з міркувань тієї ж скромності. До цих ухилянтів руки рідного правосуддя ще лише збираються дотягнутися, а от із тими, хто попався на наших теренах, уже розбираються. Розбираються, як довелося дізнатися, в дусі народної казки про сороку-білобоку: “Тому дала, бо маленький, тому дала, бо гарненький, а тому не дала й головку скрутила…”: лише за тиждень різні суди області проголосили чотири вироки щодо ухилянтів. Зазвичай вони відбуваються умовним терміном, однак мешканець Збаражчини таки засуджений до трьох років ув’язнення (не здогадався, мабуть, вчасно оформити довідку про водне хрещення). Можливо, слабкою втіхою для нього буде те, що деінде інший мешканець славного Тернопілля отримав 5 років “неба в клітинку” за розбещення неповнолітньої – наша місцева юстиція все ж ще здатна проводити градацію тяжкості злочинів…