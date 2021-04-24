Хай йому грець: у вихідні на Тернопільщину повернеться зима?

Вихідними Тернопільщину охопить холоднеча. За прогнозами Укргідрометеоцентру, в області знижуватимуться температурні показники до мінусових, дошкулятиме сильний північно-західний вітер, а також залишатиметься ймовірність мокрого снігу.

Мінлива хмарність, нічні заморозки, дощі та мокрий сніг – така несприятлива погода очікує жителів краю цими вихідними. Метеорологічну ситуацію зумовлюють атмосферні фронти.

«В Україні є ймовірність мокрого снігу, хай йому грець! У неділю черговий атмосферний фронт пронесе у метеовідрах чергові дощі. Захід потрапить у холодну повітряну масу, вдень усього +7+12 градусів. Дуже важливий нюанс погоди на суботу-неділю! При проясненнях вночі велика ймовірність заморозків. І не лише на ґрунті, а й у повітрі!», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, потепління на Тернопільщині розпочнеться із найближчої середи. А вихідними розраховувати на весняне тепло не варто.