Щедрий вечір зібрав за святковим столом військових артилерійської бригади. Армійців відвідали вокальний ансамбль, тріо бандуристів і духовенство.

Святкова вечеря розпочалася з дзвінкої коляди та благословення священика, – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Гості колядували, віршувати та дарували святковий настрій для армійців.

«Щедрий вечір військові Тернопільської артилерійської бригади відзначили дзвінкою колядою та благословенням на здоров’я і добро. Армійців, котрі несуть чергування, а також військовослужбовців строкової служби вітали тріо бандуристок, вокальний ансамбль «КАДАНС» з музичної школи №2 імені Михайла Вербицького. Колядували, віншували, дарували по-справжньому щедрий та святковий вечір для військовиків».

Священослужитель Тернопільської єпархії Православної церкви України ігумен Іоан Кусень освятив страви святкового столу. Після спільної молитви він наголосив: «На жаль, настали такі часи, що ми мусимо боронити свою державу зі зброєю в руках. Але не забуваймо, наші звичаї, традиції, пісні – це також зброя, яку боїться ворог. Допоки ми пам’ятаємо минуле, у нас неодмінно буде майбутнє. Завдання українців зберегти цю пам’ять у всіх поколіннях».

Софія Романська