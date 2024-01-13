“Старість – не радість” – у правильності цього постулату можна пересвідчитися, глянувши на це фото Франца Беккенбауера, зроблене незадовго до його смерті. Невже це він, ще порівняно недавно вельми імпозантний навіть у літньому віці? Його колишній підопічний Лотар Маттеус, капітан Бундестіму зразка 1990 р, який під керівництвом “Кайзера Франца” виграв того року Кубок світу, відвідав свого екс-наставника восени і був вражений змінами, що сталися з ним. “Звичайно, ми всі бажаємо йому одужати . Франц завжди говорив, що здоров’я – найголовніша річ у житті. Зараз його у нього немає. Сподіваємося, що все зміниться на краще”, – написав він у своєму Instagram. На жаль, не змінилося…

“Не посміхайтеся, містере Шлітсен! Вам, німцям, це важко зрозуміти, бо від ваших вітчизняних дотепів завжди тхне казармою. Вони можуть звеселяти хіба що кухарок”, – ця фраза з улюбленого багатьма представниками мого покоління роману “У чорних лицарів” (продовження ще більш відомого “І один у полі воїн”) спала на думку, коли почув, як тренер “Ліверпуля” прокоментував відсутність капітана команди Вірджила ван Дейка в недавньому переможному матчі Кубку Англії проти “Арсенала” (2:0). “Виглядати лайном – складне завдання для Вірджила. Але він виглядав саме так, тому ми відправили його додому”, – зазначив Клопп. Не знаю, як оцінив цей тонкий гумор свого наставника ван Дейк, але сам Клоп, промовляючи це, щиро сміявся…

Практично вся спортивна термінологія – від старту до фінішу – походить з Англії. А в тому, що стосується нововведень у футболі, там теж завжди вели перед: і рибальську сітку свого часу додумалися повісити на каркас воріт, і суддівський свисток запровадили. Під час матчу Кубку Англії між “Брентфордом” і “Вулверхемптоном” арбітр показав круглу червону картку, що здивувало багатьох фанатів. Згідно з суддівським форумом, круглі та овальні картки спочатку були введені для допомоги гравцям, які не могли розрізнити кольори. Також це має допомогти судді, який хоче швидко витягнути правильну картку.

3 січня 2024 року 34-річний Євген Коноплянка офіційно розірвав контракт із румунським “ЧФР Клуж”. Початково угода була розрахована на 2 сезони з опцією пролонгації на ще один рік. Однак, як і раніше в “Севільї”, “Шальке-04”, “Шахтарі”, “Краковії”, щось пішло не так. На рахунку Коноплянки лише 4 матчі за клуб, у яких він зіграв аж 54 хвилини. Востаннє Євген виходив на поле ще 6 листопада. Повідомляється, що Коноплянка на цей час має пропозиції продовжити кар’єру в чемпіонатах Азербайджану, Казахстану, Китаю та Індонезії. Крім цього є зацікавленість у екс-хавбеку збірної з боку українських команд. Мирон Маркевич, який тренував гравця у “Дніпрі”, оцінив ситуацію футболіста: “У мене від добре грав. Щодо Європи – нічого не зробиш, так воно буває. Він мені багато допоміг у “Дніпрі”, його велика заслуга, що ми грали у фіналі Ліги Європи. І взагалі, зробив вагомий внесок в український футбол і йому за це треба подякувати”.

Гендиректор одеського “Чорноморця” Анатолій Місюра вважає, що у футболістів має бути бронь від мобілізації. “Футболісти виконують свої завдання, збірна грає на міжнародних турнірах, де захищає честь України. А якщо клуби не гратимуть, то з кого комплектуватиметься збірна України? Якісь гарантії мають бути для футболістів, що вони дограють до кінця чемпіонату, гратимуть далі. Вони ж працюють, не гуляють. Робота оплачується, оподатковується. Ми розуміємо, що йде війна. Якщо хтось із футболістів захоче піти захищати країну, ніхто йому перешкоджати чи відмовляти не буде” – сказав він.