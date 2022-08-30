Застарілі боєприпаси минулих воєн знешкоджені піротехніками Тернопільщині.

29 серпня в лісовому масиві поблизу с. Оришківці Копичинецької територіальної громади Чортківського району виявлено ручну гранату Ф-1 та артилерійський снаряд АС-75 мм часів Другої світової війни, котрі цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління вилучені та знищені в безпечному місці.

О 16:42 у полі поблизу с. Мозолівка Підгаєцької територіальної громади Тернопільського району виявлено бойовий снаряд, ідентифікований піротехніками як мінометна міна ММ-120 мм часів Другої світової війни.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!