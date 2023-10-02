Грались дітки з кошенятком – протокол для мами з татком

З повідомлення на сайті новин:

“Вчинок, який вражає жорстокістю і цинізмом, скоїли неповнолітні на Тернопільщині. У соцмережах з’явилося відео, на якому двоє неповнолітніх жорстоко поводилися з котом. Один з хлопців мучив та жбурляв тварину, а інший знімав це на камеру мобільного телефону. Поліцейські встановили особи неповнолітніх порушників… За інформацією поліції, з ними та їх батьками провели профілактичні бесіди. Також на дорослих складено протоколи…”

Профілактичні бесіди з батьками! Дуже ефективна виховна концепція!



А, може, краще було б своєчасно думати про контрацепцію?



На кожнім кроці видно: молодь наша деградує,



Народжуваність Україна й далі стимулює?



Пройдіть повз стада молодих нероб – почуєте суцільні матюки,



Не дивно – у батьків-биків народжуються дітки – теж бики.

А що ж ви хочете – в країні, де брехня на ній же їде й нею поганяє

Чомусь нормальне і здорове покоління підростати має?

Коли навколо лише “бабки”, “порєшать”, “відкати”,

Ви хочете на фоні цього гідну молодь мати?

Ні – ви отримаєте справжній соціальний катаклізм:

Безвусі бидляки внесуть в життя нечувані жорстокість і цинізм,

А ми лиш протоколи будемо складати

І татусів й матусь на бесіди профілактичні викликати

Вони – безцінні засоби каральні й виховні,

Від них слухняні дітки гладитимуть котиків у сні…