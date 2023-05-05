Пін Ап казино активно веде свою діяльність у багатьох державах і залишається на плаву в складних умовах сучасності.

Попри труднощі, з якими стикаються багато компаній, гральний бізнес податки виплачує регулярно та чесно, проце і інше в новині https://telegraf.com.ua/ukr/dengi/2023-03-17/5783377-pin-up-zaplatila-polovinu-nalogov-ot-igornogo-biznesa-v-2022-godu. За попередній рік компанія Пінап внесла до бюджету України фактично половину всіх відрахувань, котрі припадають на компанії, які працюють у цій ніші. Це робить її лідером ринку не лише за популярністю серед користувачів, а й за прозорістю та чесністю ведення бізнесу.

Однією з причин такого успіху є Ліцензія Pin-Up. Однак це не єдиний фактор. Компанія демонструє стабільний розвиток і тримається на певному рівні, зробивши все можливе, щоб зберегти та зміцнити свої позиції на ринку.

Чому Pin-Up Україна не припиняє працювати під час війни?

За твердженнями операційного директора Пінапа Ігоря Зотько, основними критеріями для продовження розвитку грального бізнесу в Україні були такі підстави:

безумовна віра у перемогу над агресором;

бажання допомогти у відновленні економіки України;

розуміння відповідальності, яка сьогодні покладається на активний бізнес із погляду майбутнього країни.

Це зумовлено низкою чинників, які закономірно виникли через військову агресію росії. В той же час, були розроблені нові принципи організації діяльності віртуального казино, щоб усі очікування відвідувачів виправдалися повною мірою. Завдяки грамотній стратегії сьогодні є чудові перспективи ще розширити масштаби діяльності, відповідно відраховувати ще більше зможе Pin-Up податки до бюджету країни. За минулий рік компанія сплатила 271,2 млн. гривень податків та ліцензійного збору.

Для цього було проведено технічну оптимізацію платформи, створено нові, більш практичні формати — мобільну версію, зручний додаток для смартфона. Також розробляються унікальні азартні ігри від перевірених виробників ігрового софту, що підвищують інтерес серед гемблерів та сприяють отриманню більшого прибутку. Український ринок, незважаючи на всі складнощі, залишається перспективним для розвитку гемблінгової індустрії.

Що для українців робить фонд PIN-UP Foundation

Pin Up казино не лише дбає про розвиток власного бренду, а й займається благодійністю. Благодійний фонд, створений організацією, за 2022 рік здійснив безліч проектів:

було виділено близько 300 млн грн на допомогу населенню у різних регіонах у формі гуманітарної та медичної допомоги;

було організовано Італії реабілітація дітей, постраждалих від військових дій;

було виділено значні кошти на закупівлю важливого медичного обладнання, яке сьогодні успішно використовується у медичних центрах Харкова, Києва та інших міст.

Це підтверджує, що індустрія гемблінгу в Україні успішно розвивається, навіть в умовах воєнного часу, і Пінап казино бере активну участь у забезпеченні соціальної підтримки та розвитку країни.