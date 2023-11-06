Граємо і розвиваємося: як організувати цікаве та корисне дозвілля для малюка

Сьогодні виробники дитячих іграшок пропонують велике розмаїття конструкторів, наукових наборів для юних розумників, захопливих пазлів та інших видів розваг, адаптованих під певний вік і стать малюка. Такі іграшки допоможуть добре розвинути логічне мислення, пам’ять і креативні здібності вашої дитини. Ми розповімо про популярні типи розвивальних іграшок та основні критерії їхнього вибору.

Типи «розвивашок»: які вони бувають?

Кожна категорія таких виробів націлена на розвиток певних навичок і вмінь. Щоб досягти найкращого ефекту, експерти рекомендують комбінувати кілька типів розвивальних іграшок згідно з віком малюка.

Брязкальця. Ці найпопулярніші іграшки для немовлят сприяють концентрації уваги, тренують зір та слух. Чудовим вибором стануть яскраві, смугасті або прозорі вироби, а також брязкальця-прорізувачі.

Конструктори, пірамідки та кубики. Збирання конструкторів і складання пірамідок найліпше сприяє розвитку сенсорних відчуттів та рухової моторики. Яскраві деталі іграшок тренуватимуть зорове сприйняття дитини та навчать розрізняти кольори, а різні форми кубиків сформують перше уявлення про геометричні фігури та об’ємні предмети. Елементарні конструктори та кубики краще за все купувати малюкам від 1 року.

Настільні ігри. Подібні іграшки запропоновано у найрізноманітніших варіантах: від простої ігри з кубиками до відомої «Монополії». Настільні ігри ідеально підійдуть для розвитку логічного мислення, а також здібності швидко знаходити непередбачувані рішення за певним алгоритмом дій. Такі ігри покращують комунікативні навички, адже грати в колі друзів набагато цікавіше.

Інтернет-магазин Panama пропонує дітлахам великий вибір іграшок для розвитку. Наприклад, гра «Савана. Моє перше доміно» бренду Taf Toys з різними рівнями складності та цікавим сюжетом сприятиме розвитку моторики, познайомить дитину з цифрами та світом тварин, а також навчить її розпізнавати фігури за їхніми ключовими властивостями (форма, колір тощо).

Як підібрати цікаву іграшку: поради експертів

Перед купівлею вподобаної «розвивашки», прислухайтесь до порад експертів:

Малюкам до 2 років будуть до вподоби сортери з різноманітними яскравими вкладеннями або бізіборди: дошки з кнопками, шестернями та вимикачами надовго привернуть увагу дитини. Дітям віком 3–5 років краще обирати інтерактивні іграшки та головоломки.

Ігрові набори з буквами та цифрами допоможуть навчити дошкільнят рахувати або читати у розважальній формі.

Правильно підібрані за віком інтерактивні іграшки покращать комунікативні навички та сприятимуть цікавому дозвіллю. Такі вироби стануть справжніми вчителями завдяки різноманітним вбудованим функціям.

Логічні пазли або мозаїки з захопливим сюжетом тренують наполегливість і заспокоюють навіть гіперактивних малюків.

І наостанок: обирайте іграшки лише перевірених брендів, що контролюють якість продукції. Відсутність сертифікатів, сумнівна вартість і надмірно яскраві кольори — вагомі приводи придбати інший товар чи знайти магазин з кращою репутацією.