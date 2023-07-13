Сучасні реалії в Україні, на жаль, не сприяють плавній та безхмарній побудові відносин. Війна роз’єднує тисячі сімей та любовних пар, але це не означає, що емоційні зв’язки мають перерватися. Розвинені технології дозволяють людям активно і щільно спілкуватися, перебуваючи далеко один від одного. Головне – не дозволяти собі журитися, а також не піднімати старі образи і вишукувати нові.

Як підтримувати ніжні та трепетні стосунки на відстані?

Необхідність розлучитися на деякий час із коханою людиною – це завжди стрес, який кожен переживає по-своєму. Партнерам доводиться звикати до нових обставин життя, змінювати колишні звички, підлаштовуватися під те, що відбувається. Спочатку може виникнути агресивність і образа. Але треба розуміти, що такі сильні негативні емоції пов’язані не з конкретною людиною, а складними новими умовами.

Зазвичай закоханим важливо знати, коли настане момент зустрічі – це дає сили для очікування. Проте сьогодні мешканці України перебувають в умовах, за яких тривалість розставання передбачити практично неможливо. І це стає ще одним фактором стресу – можливо, найголовнішим і, без сумніву, дуже тяжким. Проте сумувати не слід – треба зберігати віру у краще і ділитися з другою половинкою лише позитивними емоціями.

Як впоратися зі смутком?

При розлуці, особливо в такий складний час, неминуче відчувається смуток. Не треба намагатися перебороти її зусиллям волі – придушення негативних емоцій може призвести до депресії. Найкраще, що можна зробити – це поділитися сумом із коханою людиною. При цьому важливо не скаржитися на життя і не тиснути на песимістичні думки, а просто розповісти про свій смуток.

Прекрасно, якщо вдасться донести до партнера свої бажання. Наприклад, жінка може сказати, що не просто засмучується, а дуже сумує за ніжними обіймами коханого. Саме чуттєві деталі зроблять розмову довірчою та наповненою любов’ю. А ще можна разом помріяти – уявити, як відбуватиметься довгоочікувана зустріч, які закохані слова скажуть одне одного, як проведуть першу ніч після возз’єднання.

Як позбутися відчуття провини?

Партнери, змушені знаходитися далеко один від одного, можуть почати з’їдати себе зсередини. Найчастіше вина з’являється у того з пари, хто опинився у більш вигідному чи безпечному становищі. Тоді людина докоряє собі за те, що доклала недостатньо зусиль для благополуччя другої половинки. Такі думки необхідно пропрацювати – і в жодному разі не вважати себе поганою або людиною, що не любить.

У розмові з партнером важливо не перекладати на нього переживання. Якщо жінка звинувачуватиме саму себе і говоритиме партнерові, що вчинила погано чи підло, тим краще вона йому не зробить. Про відчуття провини можна згадати, але наголос варто зробити на те, як би хотілося полегшити долю другої половинки. Кожен із партнерів повинен відчувати турботу від іншого, нехай навіть поки що лише у словесній формі.

Як реалізувати сексуальні бажання?

Якою б важкою і серйозною не була ситуація навколо, сексуальні потреби ніхто не скасовував. Організм – як чоловічий, і жіночий – продовжує функціонувати як і раніше, виробляти певні гормони, і прагнення відчувати оргазми зберігається. На відстані кохатися досить проблематично, але цілком можливо. Секс по телефону або скайпу – відмінний варіант підбурити один одного.

Ще зручніше використовувати секс-іграшки. Достатньо зайти на сайт GoUp і погортати сторінки, щоб швидко підібрати для себе цікаві та збуджуючі девайси. Користуватися інтимними пристроями можна і на самоті, і в парі з партнером – спілкуючись за допомогою інтернету чи телефону. Отримувати оргазми дуже важливо, адже саме сексуальна розрядка дає моментальний ефект зняття напруги – не лише фізичного, а й емоційного. Жителям України сьогодні доводиться переживати не найкращі часи, тому особливо важливо зберігати самовладання та не впадати у тривожність чи апатію. Партнери повинні спілкуватися один з одним при кожній нагоді – телефонувати, переписуватися, використовувати відеозв’язок. Інтимні девайси допоможуть підтримувати пристрасть, а розмови про щасливе майбутнє та щире кохання зроблять стосунки довірчими та трепетними.