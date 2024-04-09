Від рук аферистів потерпіла місцева жителька. Заява про шахрайство до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла від матері дівчини.

Як з’ясувалося, в Instagram вона знайшла оголошення про послуги ворожіння. У листуванні аферистка пообіцяла провести ритуал, який допоможе впоратися з проблемами в особистому житті.

За перший сеанс дистанційного ритуалу тернополянка заплатила 5000 гривень. Далі псевдоворожка запевнила дівчину, що за один раз досягнути бажаного результату не можливо, оскільки, потрібно провести енергетичну чистку й зняти шкоду.

Протягом семи місяців зловмисниця надавала «послуги» й виманювала гроші у потерпілої. Дівчина виконувала всі умови й прислухалася до слів аферистки, аби та приворожила до неї коханого. Проте вона жодного разу з нею не бачилася і не спілкувалася особисто.

Згодом мати дізналася за що платить її дочка та одразу ж звернулася за допомогою до поліцейських.

Слідчі здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходити, щоб встановити особу зловмисниці.