Гроші за фотографію вимагали невідомі у жителя Кременецького району.

За словами 27-річного потерпілого, він у мережі інтернет познайомився з дівчиною. Вони довго переписувалися та обмінювалися своїми інтимними фотографіями. Жодного разу не бачилися та не зідзвонювалися. Одного дня подруга попросила оплатити їй суші. Чоловік погодився і перекинув на картку дві тисячі гривень. За деякий час дівчина захотіла ще грошей, але він вже не дав. Після цього інтернет-знайома сказала, що всі його інтимні фотографії пересилатиме родичам і розповість, що їх він надсилав неповнолітній дитині.

Аби цього не сталося, жінка запропонувала альтернативу – він оплачує на картку 10 тисяч гривень, а вона знищує компромат.

Чоловік вирішив звернутися за допомогою до поліції. Слідчі встановлюють особу “подруги” та з’ясовують на чию картку потерпілий перераховував раніше гроші.