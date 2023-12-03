Конкурс «Різдвяне диво» триває у Тернополі. Проявити свої творчі здібності та представити роботи на конкурс могли усі бажаючі.

Всього є три номінації: «Різдвяна шопка» – передбачає виготовлення макету різдвяної шопки; «Вертепна атрибутика» – виготовлення різдвяної зірки, вертепних персонажів тощо; «Найкреативніша ялинкова прикраса» – виготовлення новорічних іграшок автентичного та патріотичного спрямування для головної ялинки міста Тернополя.

Роботи в останній номінації вже виставили для огляду та оцінювання в українському домі «Перемога».

– Цього року учасники нас здивували, бо такої кількості робіт у номінації «Найкреативніша ялинкова прикраса» ми ще не мали – 260, – розповіла Світлана Козелко, начальниця управління культури і мистецтв. – І це ще не фінал, оскільки прикраси ще продовжують виготовляти. Вони всі цікаві і зроблені руками. Всі іграшки дуже позитивні. Їх виготовляли вихованці садочків, шкіл, відвідувачі бібліотек, представники центрів підтримки «Я Маріуполь» та «Я – Луганщина». Кожна виконана в різній техніці, за умовами конкурсу іграшка має бути 30 сантиметрів, бо буде прикрашати головну ялинку Тернополя, має бути виготовлена з водостійких матеріалів і мати якісне кріплення.

За результатами конкурсу, за словами Світлани Козелко, журі обере у першій номінації чотири переможця, у другій – шість, у третій – вісім. Вони отримають подяки і дарунки. Церемонію нагородження планують провести після Нового року. А після 5 грудня цього року на виставці у «Перемозі» будуть представлені також роботи у номінаціях «Вертепна атрибутика» та «Різдвяна шопка».

Фото зі сторінки управління культури і мистецтв ТМР у фейсбуці