Пожежа виникла 15 червня після опівночі у селі Сосулівка Нагірянської ТГ виникла пожежа господарської будівлі.

На місце події направлено 1-ше та 2-ге відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Внаслідок пожежі знищено: покриття та перекриття господарської будівлі на площі 200 м кв. дрова площею 15 м куб., 5 шт. вікон, 4 шт. дверей, облицювання стін сауни на площі 6 м кв., облицювання стін коридора на площі 20 м кв., прибудову до господарської будівлі на площі 60 м кв. та побутову техніку. Під час гасіння врятовано дану господарську будівлю, суміжну житлову будівлю, свійську птицю у кількості 40 голів та 2 свійських свині.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.