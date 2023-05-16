Горіли будинки, автомобілі і трава: тернопільські вогнеборці минулої доби мали багато роботи

Минулої доби вогнеборці ДСНС вісім разів виїжджали на ліквідацію пожеж житлових та господарських будівель, автокрану, дерев’яної альтанки. А також тричі на ліквідацію пожеж сміття та сухої трави на відкритій території.

Про це повідомляють в управлінні ДСНС в Тернопільській області.

О 10:50 у с. Трибухівці Трибухівської ТГ Чортківського району на вул. Садова, 2 виникла пожежа житлової будівлі, внаслідок якої знищено речі домашнього вжитку, побутову техніку, вікна, двері на загальній площі 10 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано даний житловий будинок;

о 11:18 у м. Тернопіль на вул. Л.Українки, 10 виникла пожежа сміття у коморі підвального приміщення дев’ятиповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 5 м кв. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано даний житловий будинок;

о 11:42 у м. Почаїв Почаївської ТГ Кременецького району на вул. Фабрична, 14 виникла пожежа дерев’яного піднавісу на приватній території. Внаслідок пожежі знищено дерев’яний піднавіс із дровами на площі 100 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 3 господарські будівлі, автомобіль ЗІЛ, трактор 244 DOHGFENG;

о 14:24 на автодорозі Р-26 «Острог – Кременець – Почаїв – Радивилів», поблизу с. Круглець Шумської ТГ Кременецького району, виникла пожежа сміття у сміттєвозі «ЗІЛ-130», внаслідок якої знищено сміття на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння врятовано даний автомобіль;

о 18:49 у м. Тернопіль, на виїзді з вул. Купчинського у напрямку дороги до с. Байківці Байковецької ТГ Тернопільського району, виникла пожежа несправного та покинутого автокрану марки «КРАЗ 4561 А». Внаслідок пожежі знищено моторний відсік та кабіну водія на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління;

о 18:54 у с. Паївка Гримайлівської ТГ Чортківського району на вул. Королівська, 13 виникла пожежа житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено вікно, двері, шиферне покриття по дерев’яній обрешітці на площі 60 м кв. Пожежу ліквідовано черговими караулами 21-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Гримайлів. Під час гасіння пожежі врятовано сусідню господарську будівлю;

о 23:02 у с. Волиця Ланівецької ТГ Кременецького району виникла пожежа житлового будинку, внаслідок якої знищено перекриття будівлі на площі 2 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано житлову будівлю;

о 23:32 у с. Стегниківці Байковецької ТГ Тернопільського району на вул.І.Франка,23 виникла пожежа дерев’яної альтанки з дровами, внаслідок якої знищено дерев’яну альтанку на площі 15 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано житлову будівлю.

Цього ж дня були ліквідовані пожежі сухої трави та сміття на відкритій території площею 220 м кв.: у м. Чортків Чортківської ТГ Чортківського району на вул. Копичинецька, 33; у м. Хоростків Хоростківської ТГ Чортківського району на вул. Незалежності, 1; у м. Тернопіль на вул. Гайова.

15 травня в сел. Підволочиськ Підволочиської ТГ Тернопільського району, на території приватної земельної ділянки, на вул. Заньковецька, виявлено артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни.