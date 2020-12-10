Сьогодні, 10 грудня, відбулась перша сесія Тернопільської районної ради. Під час засідання новообрані депутати отримали тимчасові посвідчення та методом голосування обрали голову установи та його заступника.

Очільником Тернопільської районної ради став Віктор Козорог – представник партії Всеукраїнське об‘єднання «Свобода». Новообраний голова зазначив, що пріоритетом у роботи вважає інтереси жителів громад, повідомляє Терен.

Заступницею голови Тернопільської районної ради стала представниця від партії «За майбутнє» Уляна Хом‘як. Жінка наголосила на тому, що задля спільної мети – добробуту громадян – потрібно об‘єднатись та працювати на результат.