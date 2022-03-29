Тернопіль щодня формує та передає продуктові набори для переселенців, які звертаються у Гуманітарні штаби міста.

Станом на ранок 29 березня, вже понад 10 000 громадян отримали необхідну допомогу.

Окрім продуктових наборів переселенці можуть також отримати засоби особистої гігієни та одяг, якщо у цьому є потреба.

Зважаючи на те, що внутрішньо переміщені особи продовжують прибувати у Тернопіль, прохання усіх небайдужих долучитися до збору речей, які можна приносити у Гуманітарний штаб, що на Площі Героїв Євромайдану, 4 (з 10:00 до 18:00 год.) та на вул. Лисенка, 8 (цілодобово).