Факт численного лабораторно підтвердженого захворювання на COVID-19 зафіксовано в Петриківському обласному геріатричному пансіонаті. Відтак, заклад закрили на посилений карантин.

Аби запобігти розповсюдженню інфекції, правоохоронці вжили ряд превентивних заходів. З понеділка, 10 серпня, співробітники Тернопільського відділення поліції виставили карантинний пост на в’їзді в пансіонат.

Основна мета – контроль за дотриманням протиепідемічних норм та унеможливлення потрапляння сторонніх осіб на територію закладу. Також поліцейські провели профілактичні бесіди з керівництвом та працівниками геріатричного будинку щодо неухильного дотримання обмежувальних заходів, зазначають у поліції.

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