50 нових випадків коронавірусної інфекції підтверджено за попередню добу на Тернопільщині. З них 12 – в обласному центрі. Ще 17 – у приміському Петрикові.
Про це повідомляє управління охорони здоров’я ОДА.
Серед інших хворих по п’ятеро – у Борщівському (м. Борщів, с. Гуштин та с. Бурдяківці) та Бережанському (м. Бережани та с. Нараїв) районах, а також четверо – у самому Чорткові.
Загалом станом на 11 cерпня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 3374 випадках. А це – у 3089 дорослих та 285 дітей.
Понад 64,5% жителів (2177 осіб), у яких виявили COVID-19 – одужали. 1153 осіб хворіють.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (12)
Гусятинський район (1 особа):
• с. Глібів – 1
Бережанський район (5 осіб):
• м. Бережани – 3
• с. Нараїв – 2
Зборівський район (1 особа):
• с. Серетець – 1
Монастириський район (1 особа):
• с. Лазарівка – 1
Теребовлянський район (1 особа):
• с. Сущин – 1
Тернопільський район (20 осіб):
• с. Петриків – 17
• с. Дичків – 1
• с. Буцнів – 1
• с. Смиківці – 1
Чортківський район (4 особи):
• м. Чортків – 4
Борщівський район (5 осіб):
• м. Борщів – 3
• с. Гуштин – 1
• с. Бурдяківці – 1
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