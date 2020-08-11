50 нових випадків коронавірусної інфекції підтверджено за попередню добу на Тернопільщині. З них 12 – в обласному центрі. Ще 17 – у приміському Петрикові.

Про це повідомляє управління охорони здоров’я ОДА.

Серед інших хворих по п’ятеро – у Борщівському (м. Борщів, с. Гуштин та с. Бурдяківці) та Бережанському (м. Бережани та с. Нараїв) районах, а також четверо – у самому Чорткові.

Загалом станом на 11 cерпня в області за результатами досліджень методом ПЛР діагноз лабораторно підтверджено у 3374 випадках. А це – у 3089 дорослих та 285 дітей.

Понад 64,5% жителів (2177 осіб), у яких виявили COVID-19 – одужали. 1153 осіб хворіють.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (12)

Гусятинський район (1 особа):

• с. Глібів – 1

Бережанський район (5 осіб):

• м. Бережани – 3

• с. Нараїв – 2

Зборівський район (1 особа):

• с. Серетець – 1

Монастириський район (1 особа):

• с. Лазарівка – 1

Теребовлянський район (1 особа):

• с. Сущин – 1

Тернопільський район (20 осіб):

• с. Петриків – 17

• с. Дичків – 1

• с. Буцнів – 1

• с. Смиківці – 1

Чортківський район (4 особи):

• м. Чортків – 4

Борщівський район (5 осіб):

• м. Борщів – 3

• с. Гуштин – 1

• с. Бурдяківці – 1

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