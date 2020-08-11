Ще одна людина, котра була інфікована коронавірусом, померла на Тернопільщині.

Як повідомляють в обласному лабораторному центрі МОЗ України, померла мешканка села Бедриківці Заліщицького району. Жінці було 72 роки. Це вже 44-та смерть від COVID-19 в області.

Загалом за минулу добу в регіоні зареєстровано 50 нових випадків захворювання. З них 17 – у селі Петриків Тернопільського району. За інформацією ОЛЦ, спалах COVID-19 виник у геріатричному пансіонаті. Відтак, заклад закрили на карантин.

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