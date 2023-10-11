Гектар сої ледь не згорів на Тернопільщині

Минулої доби вогнеборці Тернопільщини двічі залучались до ліквідації пожеж в екосистемах.

Так, о 11:57 у с. Великий Глибочок Білецької ТГ Тернопільського району виникла пожежа стерні на відкритій території. Внаслідок пожежі знищено стерню на площі 200 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Під час гасіння пожежі врятовано 1 га посівів сої.

О 15:53 у м. Борщів Борщівської ТГ Чортківського району на вул. Петлюри, 33 виникла пожежа сухої трави на приватній території, внаслідок якої знищено суху траву на площі 20 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.