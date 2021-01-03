Футболісти, особливо ті, які виступають за провідні клуби України, як відомо, не належать до категорії малозабезпечених. Відомо також, що психіка молодої людини і порівняно великі гроші нерідко вступають в конфлікт між собою, завдаючи їхньому власнику чималих проблем. 21-річний захисник київського «Динамо» і збірної України Віталій Миколенко відповів на питання, чи здатні гроші зіпсувати його. “Не знаю. Думаю, якщо досі не зіпсували, то вже і не зіпсують. Сподіваюся на це. Коли в 18 років отримуєш якісь гроші, то починається зіркова хвороба, і гроші можуть зіпсувати людину. Я сподіваюся, що я не зіпсувався. Поки в обличчя ніхто такого не говорив. Все залежить від виховання…. Я знав, скільки батьки працюють, щоб отримати копійки, зняти квартиру. Коли ми переїхали до Києва, то жили в однокімнатній квартирі. Там просто жах був. І батьки тяжко працювали, щоб отримати якісь гроші, щоб зняти квартиру і за школу заплатити. Я в платній школі вчився. А, коли через рік переїхав на базу, легше стало. Я все своє життя бачив, як вони заробляють ці копієчки, ці шматочки. Не знаю, як можна зіпсуватися після такого”, — вважає Миколенко.

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Якщо вже зайшла мова про гроші, то хто є найбагатшим футболістом світу? Мессі? Роналду? Мбаппе? Ні – найбагатшим серед тих, хто присвятив свої молоді роки біганині зеленим полем і копанню м’яча, цілком можна вважати гравця молодіжного складу англійського “Лестера” Фаїка Болкіаха. Племінник брунейського султана, який стоїть у черзі на його 200-мільярдні статки, є спадкоємцем престолу. Попри це, залишається навдивовижу скромним і працьовитим хлопцем. На запитання, чому він взагалі займається таким травмонебезпечним видом спорту, як футбол, Фаїк відповідає: “Усі мої брати сидять вдома і нічого не роблять. Я хотів чимось зайнятися. Я не хотів бути, як вони”. Про сан 22-річного брунейця можна здогадатися лише тоді, коли його запрошує на аудієнцію королева Великобританії.

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А ось трохи із царини інтимних стосунків. Футболіст “Манчестер Сіті” й збірної України Олександр Зінченко наочно переконався, що буває, коли навіть на короткий час залишаєш насамоті красуню-дружину. Варто було йому лише встати з ліжка, як туди одразу ж вмостився непроханий візитер. І, що найцікавіше, особливих заперечень з боку чарівної Влади Зінченко це не викликало. Втім, сам Олександр виявив притаманне йому почуття гумору й відреагував на цей “адюльтер” цілком толерантно. “Коли третій – зайвий. Піду, в коридорчику пригляну містечко”, – так прокоментував він у соцмережах цей випадок.

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А ось у ще одного відомого футболіста АПЛ – уругвайця Едінсона Кавані, який виступає за “Манчестер Юнайтед”, виникли трохи серйозніші проблеми дещо іншого плану. Напевно, не маючи на увазі чогось образливого, він написав в одному з коментарів Instagram на чиюсь адресу “Gracias, negrito”, що можна перекласти як “Спасибі, чорний”. Футбольна асоціація Англії, вельми чутлива до реальних і уявних проявів расизму, дискваліфікувала уругвайця на три матчі а на додачу – ще й оштрафувала на 100 тисяч фунтів. Кавані відреагував досить стримано і самокритично: “Приймаю дискваліфікацію, усвідомлюючи, що я чужий в питаннях повсякденної англійської мови… Приношу вибачення, якщо я зачепив когось виразом симпатії до друга. Нічого іншого в моєму намірі не було… Вдячний за численні висловлювання підтримки і симпатії на мою адресу”.