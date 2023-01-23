Фура і “Жигулі” зіткнулися на Тернопільщині: водій легковика у реанімації

21 січня в селі Куряни Нараївської територіальної громади не розминулися ВАЗ та вантажний автомобіль Volvo.

Аварія трапилася близько 13:20 на перехресті доріг Бережани-Рогатин, повідомляють у поліції.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій легківки не пропустив вантажівку і спровокував ДТП. Кермувальника ВАЗу бригада екстреної допомоги доправила в реанімаційне відділення.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Дані факти внесені в ЄРДР згідно зі статтею 286 ККУ.