Шановні тернопільські шанувальники футболу, які сподівалися цього літа побачити в себе в місті гравців столичного “Динамо” (відсотків так на…95) і когось із пари “Маріуполь” – “Ворскла”, різко вдихніть і повільно видихніть. Тепер стрясніть руками. Розслабтеся. Relax.

Обіцяного фіналу Кубку України в 2020 р. в Тернополі не буде – вирішальний матч відбудеться 8 липня на “Львів Арені”. Як повідомив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко, фінальний поєдинок перенесений до Львова “через непросту ситуацію з коронавірусом у Тернополі”.

Щиро кажучи, із щоденних зведень важкувато зрозуміти, чим ситуація з COVID -19 у Місті лева набагато “простіша”, ніж у нас. Але ж київські футбольні чиновники, напевно, чимось керувалися, приймаючи таке рішення. Вони, слід віддати їм належне, виявили великодушність і вже в особі президента УАФ Андрія Павелка запевнили, що на знак поваги і подяки Тернополю, який старанно готувався до проведення матчу, вирішено провести фінал Кубку України в нашому місті наступного, 2021 р.

Що ж, як кажуть в народів, нема зла, щоб на добре не вийшло. Наступного року, цілком можливо, вболівальники зможуть спостерігати за вирішальним матчем з трибун стадіону, тоді як цього літа найбільш палким з них довелося б це робити з-за огорожі стадіону чи з вікон і балконів будівель навколо нього. Наразі ж перші почуття місцевих шанувальників “копаного м’яча”, мабуть, схожі на ті, що їх відчули мешканці 12 європейських міст, які мали приймати в себе Євро-2020. З останніми, до речі, й досі не все ясно – принаймні, Рим, Більбао і Амстердам мають не такі вже й мізерні шанси залишитися уже й без Євро-2021 – все через отой клятий коронавірус і його можливі наслідки…

Півфінали Кубку України складатимуться з одного матчу і пройдуть на стадіонах, де буде діяти система VAR: 17 червні – в Ужгороді (“Минай” – “Динамо”) і 24 червня – у “Маріуполі (Маріуполь” – “Ворскла”).

Ігор Дуда