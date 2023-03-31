У лютому цього року фермерське господарство «ГАДЗ», яке є одним із лідерів виробництва фруктів в Україні, взяло участь у міжнародній профільній виставці Fruit Logistica» в Берліні.

Український плодоовочевий сектор був представлений у межах колективного стенду, організованого проєктом ІТС.

– Незважаючи на те, що в Україні війна, наші експортери дуже цілеспрямовані. Вони націлені на розвиток європейського ринку. Уже є певні досягнення в цьому напрямі, – розповіла національний менеджер проекту ІТС «Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на зовнішні ринку та включення їх у ланцюжки доданої вартості» Альона Коломойцева.

Менеджер з експорту ФГ «ГАДЗ» Василь Кузь подякував проєкту ІТС за організацію. Він також зазначив, що фермерське господарство «ГАДЗ» продовжує розвиватися та освоювати нові ринки.

– На цій виставці нас забезпечили місцем, облаштували для нас стенд. Все на високому рівні. Представляємо нашу продукцію в такий нелегкий час, аби познайомити з нею весь світ. На сьогодні продукція «ГАДЗ» поширюється у 30 країн. Під час війни експортували її Африку, Малайзію, Швецію, Велику Британію. Клієнти дуже задоволені, тож ми постійно збільшуємо обсяги продаж, – наголосив Василь Кузь.

Детальніше про виставку – у відео.