Минулої доби в обласному лабораторному центрі діагностували 27 випадків зараження коронавірусом. Серед них – дев’ятеро інфікованих у Тернополі та 18 у Гусятинському, Збаразькому, Заліщицькому, Теребовлянському, Зборівському і Тернопільському районах.

Цього тижня епідемічні показники на Тернопільщині знизилися та відповідають вимогам зеленої зони. Про це повідомила виконувачка обов’язків головної санітарної лікарки Юлія Кравчук. Втім, за постановою Кабміну обласний центр залишається в червоній зоні.

«Залежно від епідемічної ситуації, території України поділені на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону. В залежності від зони, відповідно до постанови № 641, зелена зона передбачає перебування у громадських будівлях в масках і респіраторах, проведення масових заходах не більше однієї людини на п’ять квадратних метрів, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць. Жовта зона передбачає всі ті самі протиепідемічні заходи та додаткові: заборона відвідування установ соціального захисту. Помаранчева зона також передбачає всі протиепідемічні заходи, що включені до жовтої зони і додаткові: діяльність закладів розміщення, хостели, туристичні бази, діяльність розважальних закладів, ресторанів, нічних клубів, фітнес-центрів заборонено. Також це стосується прийому нових змін у дитячих таборах. Найбільш суворі протиепідемічні заходи впроваджуються у червоній зоні. Як ми знаємо, її впроваджено в місті Тернополі за рішенням центральної влади».

Тернопіль переведуть до зеленої зони, якщо протягом п’яти днів місто відповідатиме чотирьом критеріям, затвердженим Кабінетом міністрів України. Зокрема, йдеться про завантаженість ліжок хворими на коронавірус, кількість тестів методом ПЛР та ІФА, коефіцієнт виявлення нових хворих та показник динаміки зростання кількості хворих.

Софія Романська

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