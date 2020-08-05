Тернополяни виявилися заручниками політичних ігор.

Про це заявив учасник АТО та громадський активіст Микола Сивирин, коментуючи ситуацію довкола віднесення Тернополя до так званої “червоної зони” епідеміологічної небезпеки. Відповідне відео він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Повний провал в Тернопільській області Труша в протидії поширенню коронавірусу і самоусунення від забезпечення медичних установ обладнанням дав поштовх до безглуздих дій. Внесення обласного центру в “червону зону” – терор тернополян”, – заявив Микола Сивирин.

Він також зазначив, що у такий напружений момент керівник обласного оперативного штабу з протидії поширенню коронавірусу Оксана Чайчук пішла у відпустку.

“Виходить, що Труш підігрує Києву, гнобить Тернопіль, Оксана Чайчук відсутня на місці, а ми залишилися заручниками… Це політичні ігри, де Труш намагається підіграти Києву і хоч якось підняти свій рейтинг”, – заявив активіст.

Зазначимо, що раніше Микола Сивирин викликав Володимира Труша на публічний звіт перед тернополянами на стадіон.

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