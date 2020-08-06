Поліцейські у Тернополі перевіряють ресторани та громадський транспорт на дотримання вимог карантину. Штрафів до порушників переважно не застосовують, оскільки перевірки спрямовані на попередження порушень.

Попри вимоги червоної зони, підприємці у Тернополі не зупиняли роботу. Депутати міської ради звернулися до поліції з проханням не штрафувати за це тернополян.

«Заклади господарювання у Тернополі максимально дотримуються вимог карантину. Аналогічна ситуація і з перевізниками. Переважно бачимо розуміння ситуації. На виконання постанови Кабміну щодо червоної зони нами з п’ятниці по суботу суб’єктам господарювання розносилися пам’ятки щодо подальшої діяльності на території міста. Поліція — це не каральний орган, ми більше будемо профілактично працювати щодо запобігання поширення порушень. Робота поліції досить значна в цій ситуації. Щодо подальших дій, то поліція буде проводити перевірки. Якщо будуть вкрай ганебні факти, будемо виявляти і превентивно спрацьовувати», – наголосив на засіданні міського оперативного штабу начальник Тернопільського відділу поліції Сергій Осадца.

Нагадаємо, Укрзалізниця за розпорядженням Уряду, не дозволяє продаж квитків на станції «Тернопіль». Поліцейські на залізничному вокзалі перевіряють, чи пасажири сідають на потяги.

Софія Романська

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