Шахраї випробовують різні методи, щоб виманити гроші з банківських карток. Один із способів — клонування sim-карти мобільного телефону. У пастку зловмисника потрапила мешканка Вишнівецької громади.

До жінки зателефонував невідомий та представився оператором мобільного зв’язку. Розповів, що здійснює перевірку задля покращення роботи мобільної мережі та реєстрацію на електронну сім картку.

Попросив абонентку ввести на телефоні комбінацію цифр, а потім декілька раз телефонував та просив назвати коди, які надійдуть в повідомленнях. Вона виконав умови, а невдовзі виявила відсутність мобільного зв’язку. Допоки зрозуміла, що картку заблоковано і відновила зв’язок, шахрай зумів зайти у мобільний додаток, та зняти з кредитної картки понад 70 тисяч гривень.

Потерпіла звернулася з заявою до поліції. Правоохоронці встановлюють усі деталі шахрайства.