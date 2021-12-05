Вісім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 4 грудня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 85 р., м. Тернопільськй район;
2 – чоловік 41 р., Тернопільський район;
3 – чоловік 74 р., Кременецький район;
4 – жінка 74 р., Кременецькй район;
5 – чоловік 73 р., м. Тернопіль;
6 – чоловік 43 р., м. Тернопіль;
7 – жінка 63 р., Кременецький район;
8 – жінка 43 р., м. Тернопіль.
Загалом в області минулої доби зафіксовано 247 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 256 людей.
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